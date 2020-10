Speurhond geeft eigenaren vermiste labrador Nora nieuwe hoop

Jolanda en Peter Duin tonen een foto van hun verdwenen labrador Nora. „Dat beestje is alles voor ons. Ze is een jager, dus ik hoop dat ze gezond is.” Ⓒ MARTIN MOOIJ

CALLANTSOOG - In het natuurgebied de Donkere Duinen bij Den Helder wordt zaterdag intensief gezocht naar labrador Nora die ruim twee weken geleden op mysterieuze wijze bij Callantsoog verdween. Agnes Schumann (37) van ’Waar is onze Angel’ – een organisatie die helpt bij het opsporen van vermiste honden – is er van overtuigd dat de 1 jaar oude Labrador nog in leven is: „Onze speurhond slaat in de duinen fel aan op haar spoor, dat is gewoon een honderd procent match. Ze is hier.”