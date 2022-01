Ruzie tussen Vlaardingse hondenuitlaters loopt uit de hand

Het gaat om het gebruik van de Hondenspeeltuin Broekpolder Vlaardingen, een omheind hondenveld van 2,6 hectare. Vlaardingen heeft voor het beheer een contract afgesloten met Hondenspeeltuinvereniging Broekpolder.

Brandbrief

Uitlaatbedrijven kunnen een contract afsluiten met de vereniging om gebruik te maken van het terrein. M&G Privé Hondenverzorging was er sinds afgelopen zomer actief, alleen zijn ze ’zonder enige geldige regel van het terrein afgezet’, zo stellen de eigenaren van het bedrijf in een brandbrief aan de Vlaardingse gemeenteraad. In dat schrijven beschuldigen ze een ander hondenuitlaatbedrijf van ’machtsmisbruik, misbruik van de gemeente en van de grond die de gemeente heeft verleend’.

De smeekbede aan de politiek is om ’rechtvaardig en eerlijk’ te kijken naar de uitsluiting. Want het contract is ’eenzijdig ontbonden’. „Daarbij is het slot van de ingang vervangen zonder overleg.” Daarop is een slot doorgeknipt om alsnog binnen te komen.

Beelden daarvan zijn gedeeld op sociale media door hondenuitlaatservice Stapvoets, dat wordt beschuldigd van het machtsmisbruik. De eigenaar daarvan, Sandra Bastemeijer, is ook voorzitter van de Hondenspeeltuin. Ze verwerpt elke beschuldiging. „We hebben juist de kerstdagen doorgebracht op de speeltuin om vernielingen tegen te gaan.”

Het contract met de andere uitlaatdienst is verbroken omdat ze zich niet aan de afspraken hielden en niet tijdig betaalden, stelt Bastemeijer. „Ze maakten misbruik van het terrein, ze deden dingen die niet waren toegestaan volgens de overeenkomst.” Meerdere gesprekken brachten geen gedragsverandering teweeg, waarop werd besloten de overeenkomst te ontbinden. Toen ging het mis. „Er waren bijna dagelijks inbraken, hekken en sloten zijn vernield en een chalet op het terrein is vol gas gezet.”

De wijkagent werd ingeschakeld, de maandag na de kerst is de eigenaar van M&G Privé Hondenverzorging op heterdaad betrapt toen hij bij de hondenspeeltuin wilde inbreken. De politie bevestigt de aanhouding en stelt dat ’het onderzoek loopt’.

’Grote concurrent’

Woordvoerster Miriam van M&G Privé Hondenverzorging wil weinig kwijt over de zaak.

„Wij willen hier niet mee in de krant. Wij staan er verder boven, blijkbaar zien ze ons als grote concurrent.” Volgens haar is de situatie juist omgekeerd, ondanks bevestiging van de politie over wie er is opgepakt. „Er loopt een politieonderzoek naar hen.”

Vlaardingen weet dat ’het na ontzegging van de toegang is geëscaleerd’, stelt een woordvoerder. „We zullen binnenkort met de Hondenspeeltuinvereniging het contract evalueren.”