Blootlopers moeten mondkapje dragen

Dat hebben de autoriteiten benadrukt. In het 3000 inwoners tellende plaatsje Lázně Bohdaneč komen traditioneel bezoekers die poedelnaakt willen genieten van het mooie weer en het aanwezige kuuroord. In de regio ligt ook een strandje bij de steengroevevijver voor toeristen die er in adams- of evakostuum willen verblijven.

Onder het motto ’Naakt lichaam - ja, open mond – nee’ heeft de politie van de Tsjechische plaats, zo’n 100 kilometer ten oosten van Praag, waarschuwingen op internet geplaatst. Wie zich niet aan de regel houdt en een waarschuwing aan zijn laars lapt, wordt in de kraag gevat en krijgt een flinke boete, stelt politiewoordvoerder Marketa Janovska in diverse media.

Voor individuele sporters is in het Oost-Europese land een uitzondering gemaakt, maar de zegsvrouw van de politie gaf aan dat deze groep mensen daar niet onder valt. „Naakt op het water liggen is niet iets wat wij als een sportactiviteit beschouwen.”

Het verbod – iedereen moet ook afstand van elkaar houden – lijkt zijn vruchten af te werpen. In eerste instantie waren er nog 75 mensen die dachten dat het verbod weinig om het lijf had, maar inmiddels lijkt iedereen zich aan de regels te houden.

Tijdens een latere patrouille ontdekten agenten dat ze niemand meer achter de broek hoefden te zitten. In Tsjechië is het sinds ruim een maand in het openbaar verplicht de mond en neus te bedekken om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.