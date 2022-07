Premium Het beste van De Telegraaf

Europa, Amerika en China zuchten onder extreme temperaturen Vaker in de greep van hittegolven

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Een Chinese vrouw probeert zich zo goed mogelijk te beschermen tegen de zon tijdens een fietsrit in hoofdstad Peking. In grote delen van het land is code rood afgekondigd vanwege extreme temperaturen. Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - Europa is niet de enige plek op aarde waar dit weekeinde rekening wordt gehouden met een alles verzengende hittegolf. Ook het zuiden van de Verenigde Staten zucht onder temperaturen van ver boven de veertig graden en in China zijn vandaag maar liefst 68 steden met meer dan een miljoen inwoners op code rood gegaan. Frappant is dat zowel in China, Amerika als Europa het dit jaar niet de eerste keer is dat de temperaturen boven de veertig graden uitkomen.