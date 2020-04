Nog een aanhouding voor bedreiging homostel in Amsterdam

Eerder al werd een 15-jarige jongen opgepakt. Hij werd op dinsdag 14 april onder strikte voorwaarden van huisarrest vrijgelaten. Hij geldt nog wel als verdachte.

De situatie deed zich voor op zondag 12 april in Amsterdam-Oost, waar de twee mannen hand in hand naar de supermarkt liepen. Ze werden belaagd door een groep tieners, waarbij er doodsverwensingen werden gemaakt. Ook zouden ze zijn bespuugd. De mannen belden de politie en maakten in de tussentijd opnames.

De politie liet eerder al weten op zoek te zijn naar andere verdachten.