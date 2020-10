Winterswijk ontsnapt aan vuurwerkramp

Ⓒ Twitter

WINTERSWIJK - Winterswijk is aan een vuurwerkramp ontsnapt na de vondst van 250 kilo zeer zwaar, illegaal vuurwerk. Het lag opgeslagen in een schuurtje in de achtertuin van een bewoner. „Als ik de buurman was geweest van deze man en het was mis gegaan, had mijn huis niet meer gestaan. Zoveel is zeker”, aldus Robbert Hummelink van de politie.