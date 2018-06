Aanrander Utrecht CS aangehouden

Agenten brachten hem al snel in verband met de aanranding van afgelopen vrijdagmiddag. Rond 14.10 uur werd toen een 38-jarige reizigster op de trap naar perron 2/3/4 onzedelijk betast. De man is over beide misdrijven verhoord en met een proces-verbaal op zak weer heengezonden.

De politie zoekt nog wel getuigen van de aanranding.