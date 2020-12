Politie zoekt info vuurwerkbom Woensdrecht via digitale banner

De beschadigde voordeur van de woning. Ⓒ ANP / HH

HOOGERHEIDE - In een poging zoveel mogelijk informatie te krijgen over de vuurwerkbom die afgelopen zondag afging bij de woning van de burgemeester van de gemeente Woensdrecht zet de politie ’digitale bannering’ in. Dat houdt in dat iedereen die dan in de buurt van Hoogerheide is en via zijn of haar smartphone internet op gaat een digitale banner te zien krijgt, waarin de politie aandacht voor de zaak vraagt.