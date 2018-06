3 jaar cel voor Nederlandse pedofiel op Bali

De man, Jan Jacobus V. (55), was in oktober gearresteerd in het district Buleleng in noorden van Bali. Zijn slachtoffers waren 9 tot 12 jaar oud. Ze kwamen uit arme gezinnen. V. zou bevriend met ze zijn geraakt en de slachtoffers thuis hebben bezocht. Hij betaalde ze kleine geldbedragen.

V.'s advocaat Geoffrey Nanulaitta liet weten in beroep te gaan. Volgens hem zijn de beschuldigingen verzonnen. De ouders van de kinderen waren niet bij het proces. Eerder hadden ze hun verklaringen tegenover de politie ingetrokken; volgens Indonesische media omdat V. ze zwijggeld had betaald.

De Balinese vrouwenrechtenactiviste Luh Putu Anggreni toonde zich teleurgesteld. Ze vond de straf voor het misbruik te laag.