Tien tips na uitzending over moord Wiersum

Wiersum werd in de vroege ochtend van 18 september bij zijn huis aan de Imstenrade in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Hij was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het zeer omvangrijke onderzoek-Marengo naar een reeks liquidaties in de onderwereld. In Marengo geldt de voortvluchtige Ridouan Taghi als hoofdverdachte. Aangenomen wordt dat de moord op de advocaat in opdracht van Taghi en de zijnen is gepleegd.

Dinsdag toonde de politie beelden van drie gestolen auto’s die door de daders gebruikt zijn om vanaf augustus de straat en het huis van het doelwit te observeren. De politie denkt dat de schutter ontkwam in een witte Opel Combo, een van de gestolen voertuigen.

In deze moordzaak zit een verdachte vast op verdenking van betrokkenheid.