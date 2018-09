Van kinderporno verdacht raadslid weggestuurd

Van Meurs zit op dit moment vast op verdenking van het bezit van kinderporno. Hij zat eerder al een gevangenisstraf uit voor hetzelfde feit, maar keerde na zijn vrijlating in 2011 terug in de raad. Omdat hij zich in Arnhem bedreigd voelde en bovendien geen huisvesting kon betalen, woonde de ex-wethouder antikraak in het Achterhoekse Ulft.

De ChristenUnie, die wel voor het wegsturen stemde, vond dat er een „hoera, opgeruimd staat netjes“-sfeer hing. „We hebben een inkijkje gekregen in de ongelooflijke rotsituatie van ex-gedetineerde zedendelinquenten.” Maar burgemeester Pauline Krikke benadrukte dat het onderzoek dat zij liet instellen naar de woonsituatie van Van Meurs „niet te maken had met welke veroordeling of verdenking dan ook.”

Van Meurs kan nog in beroep gaan tegen het raadsbesluit bij de Raad van State.