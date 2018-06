Comité: Koningslied blijft

,,Sinds de lancering van het lied is er sprake van een golf van reacties, veelal positief. Het is duidelijk dat er ook veel kritische geluiden zijn in de samenleving over delen van de tekst van het lied", aldus het Comité. ,,De artiesten hebben aangegeven door te willen gaan met het lied. Het comité heeft na goed overleg met de NPO en John Ewbank besloten vast te houden aan het Koningslied.''

Het comité zegt het ten zeerste te betreuren ,,dat de afgelopen dagen mensen persoonlijk werden beschadigd en is de componisten en artiesten die hebben meegewerkt en de NPO ,,zeer erkentelijk voor hun betrokkenheid en inzet''.

Al direct na de lancering van het lied, vrijdag, kwam er een storm van kritiek op het nummer. Zo verdween het al snel van YouTube nadat veel mensen de knop 'melding misbruik' hadden aangeklikt. De video was verwijderd ,,wegens een schending van het beleid op het gebied van spam, oplichtingspraktijken en commercieel misleidende inhoud''. Bekende en onbekende Nederlanders twitterden zich intussen een slag in de rondte en columniste Sylvia Witteman lanceerde een petitie tegen het nummer. Op Facebook werd de pagina 'Sorry voor het Koningslied' geopend.

,,Na zojuist de zoveelste nageboorte op mijn twitteraccount te hebben geblocked ben ik er dan nu echt he-le-maal klaar mee'', zei Ewbank zaterdagavond. Hij maakte de muziek, die is uitgevoerd door het Metropole Orkest en andere musici. Voor de tekst zijn bijdragen van het publiek gebruikt.