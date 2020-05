Zo inventief is de geplaagde sporter geworden

Eldert Tiele (67) uit Baarn: „De hengel van mijn vader – die twee jaar geleden is overleden – lag nog bij me thuis, dus heb ik maar weer eens een visvergunning aangevraagd.” Ⓒ ALDO ALLESSIE

Hoe blijf je fit als je door de coronamaatregelen je favoriete sport niet meer kunt uitoefenen? Het is nog steeds uit den boze om je binnen in het zweet te werken en in de buitenlucht mogen we alleen onder strikte voorwaarden in groepen bewegen. Maar Nederlanders blijken inventief en blijven actief. Zes beoefenaars van ’sporten’ die floreren in tijden van corona.