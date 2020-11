Onrust bij tellen laatste staten VS

Bekijk in dit artikel een overzicht van de tot nu toe bekende uitslagen.

Dat melden lokale media. Bij de verkiezingen is al een Republikeinse Senaatszetel namens Arizona verloren gegaan, en de demonstranten vrezen dat ook de elf kiesmannen naar de Democraten gaan. Onder meer de Amerikaanse nieuwszender Fox News heeft voorspeld dat Joe Biden de verkiezingen in Arizona gaat winnen, maar andere media durven daar nog niet aan.

Volgens de laatste informatie van nieuwszender CNN haalt Biden voorlopig 50,7 procent van de stemmen in Arizona en president Trump 47,9 procent. Zo’n 84 procent van de stemmen in de zuidwestelijke staat zou inmiddels zijn geteld.

Sommige kiezers uit Arizona zouden bezorgd zijn om hun stem, omdat zij bij het online nagaan zagen dat die ongeldig zou zijn verklaard. Het gerucht gaat in rechtse kringen dat sommige stembiljetten ongeldig zijn verklaard omdat kiezers een stift zouden hebben gebruikt voor het invullen in plaats van een pen. Verkiezingsfunctionarissen hebben verzekerd dat het gebruiken van een stift geen reden is voor het afkeuren van ingevulde stembiljetten.

Als Biden de staat Arizona wint, komt hij volgens de huidige voorspellingen op 264 kiesmannen. Dan is een winst in de staat Nevada (6 kiesmannen) genoeg om de 270 kiesmannen te halen die nodig zijn voor de overwinning op Trump.

De New Yorkse politie nam meer dan 30 personen in hechtenis, onder meer omdat afval in brand werd gestoken en met vuilnis werd gegooid. Ook de politie van de staat Minnesota arresteerde demonstranten. Die liepen over de snelweg in de stad Minneapolis. In de stad Pittsburgh, in de mogelijk cruciale swing state Pennsylvania, werden drie mensen opgepakt bij protesten.

Op verschillende plekken zijn demonstranten de straat opgegaan en worden arrestaties gemeld. Waarnemers denken dat de onrust nu alsnog groeit omdat nog steeds stemmen worden geteld en sommige groepen de resultaten betwisten. Op sociale media roepen extreemrechtse groepen op om linkse demonstranten te confronteren, soms met geweld. President Trump beweert ondertussen dat wordt geprobeerd de verkiezingen te „stelen.”

In New York, Washington en Los Angeles organiseert de linksgeoriënteerde groep Protect The Results (bescherm de uitslagen) meer dan honderd protesten. Daar wordt aangedrongen op een eerlijk verloop van de verkiezingen. In Central Park, New York, verzamelden zich honderden demonstranten die „tel elke stem” scanderen.

De lokale politie in Oregon maakte op Twitter bekend dat er in het centrum van Portland zeker acht personen zijn gearresteerd nadat er een rel uitbrak. Honderden anti-Trumpdemonstranten en politieagenten kwamen recht tegenover elkaar te staan, nadat er winkelramen werden ingeslagen.

Waar worden nog stemmen geteld?

Alaska (3 kiesmannen)

In het noordwestelijke Alaska gaat Trump ruim aan kop en dat blijft waarschijnlijk zo. De staat staat bekend als een bolwerk van de Republikeinen. De uitslag kan nog even op zich laten wachten, want volgens de laatste cijfers is pas 56 procent van de stemmen geteld in de staat waar veel mensen wonen op afgelegen plekken.

Arizona (11 kiesmannen)

In de zuidwestelijke staat Arizona lijkt Biden af te stevenen op een overwinning. Sommige media hebben hem al tot winnaar uitgeroepen, maar andere grote nieuwszenders zijn nog terughoudend. Topbestuurder Katie Hobbs zei tegen ABC News dat in Maricopa County, waar de stad Phoenix ligt, nog 400.000 stembiljetten geteld moeten worden.

Georgia (16 kiesmannen)

Trump gaat in Georgia nipt aan kop met 49,7 procent van de getelde stemmen, 0,7 procentpunt meer dan zijn tegenstander. In de staat is 95 procent van de stemmen geteld. Als het verschil tussen de kandidaten 0,5 procent of minder is, kan een hertelling aangevraagd worden.

Maine (4 kiesmannen)

In Maine kunnen de kiesmannen naar meerdere kandidaten gaan. Er gaan twee kiesmannen naar de kandidaat die de meeste stemmen krijgt in de hele staat. Daar zou ongeveer 87 procent van de stemmen zijn geteld. Er worden nog eens twee kiesmannen verdeeld onder de kandidaten die winnen in de twee afzonderlijke kiesdistricten.

Michigan (16 kiesmannen)

Biden is door meerdere grote media uitgeroepen tot winnaar in de noordelijke staat. Toen circa 99 procent van de stemmen was geteld, stond hij voor met 50,3 procent tegen 48,1 procent. Het team van Trump is naar de rechter gestapt om het tellen van de stemmen te laten stilleggen.

Nevada (6 kiesmannen)

In Nevada is ongeveer 86 procent van de stemmen geteld. De plaatselijke autoriteiten verwachten dat het tot 18.00 uur Nederlandse tijd op donderdag kan duren tot alle stemmen zijn geteld. De meeste stembiljetten die nu nog verwerkt moeten worden, zouden per post zijn verstuurd. Biden staat nu op 49,3 procent van de stemmen, tegenover 48,7 procent voor Trump.

North Carolina (15 kiesmannen)

Trump gaat volgens tussentijdse cijfers met 50,1 procent tegen 48,7 procent aan kop in deze zuidelijke staat, waar ongeveer 95 procent van de verwachte stemmen is geteld. In North Carolina kunnen poststemmen die uiterlijk op 12 november binnenkomen nog worden meegeteld, vooropgesteld dat ze op tijd zijn verstuurd. Dat betekent dat een volledig resultaat nog even op zich kan laten wachten.

Pennsylvania (20 kiesmannen)

Pennsylvania wordt gezien als een van de meest cruciale swing states. Daar is ongeveer 88 procent van de stemmen geteld en gaat Trump aan kop, met 50,8 procent van de verwachte stemmen tegenover 47,9 procent voor Biden. In de staat kunnen per post gestuurde stemmen tot drie dagen na de verkiezingsdag nog worden geaccepteerd. Ze moeten dan wel op tijd op de post zijn gedaan. Pennsylvania is een van de staten waar het team van Trump een rechtszaak heeft aangespannen om het tellen van de stemmen te laten stilleggen. Ook kan nog een hertelling plaatsvinden als het verschil tussen de kandidaten uiteindelijk erg klein is.

Wisconsin (10 kiesmannen)

In deze belangrijke swing state is 99 procent van de stemmen geteld. Het verschil tussen Trump en Biden is minder dan een procent. De president zou kunnen rekenen op 48,8 procent van de stemmen, zijn rivaal Biden op 49,4 procent. Amerikaanse media hebben Biden al aangewezen als winnaar. Het team van Trump eist een hertelling.