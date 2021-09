Eindelijk erkenning voor aardbevingsverdriet: smartengeld uitgekeerd aan ruim honderd inwoners van Groningen

Binnenland

Man (18) bekent betrokkenheid bij aanslagen fruithandel Hedel

Een van de verdachten die is opgepakt voor het plegen van een aanslag bij een woning in Tiel, heeft bekend ook betrokken te zijn bij twee schietincidenten. Dit bleek woensdag bij een zitting in de rechtbank in Arnhem. Alle aanslagen draaien om de afpersingszaak rondom fruitbedrijf De Groot in Hedel....