Ook Utrecht, Rotterdam en Den Haag staan EK-schermen op terras toe

De coronaregels op de terrassen blijven wel gewoon gelden. Zo moeten gasten op hun stoel blijven zitten en 1,5 meter afstand houden van elkaar. De tv-schermen moeten gericht zijn op het terras en mogen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Ook moeten gasten van tevoren een plekje reserveren.

Dit is in lijn met de versoepelingen die premier Mark Rutte vorige week bekendmaakte. In heel Nederland mogen horecazaken grote schermen opzetten voor de voetbalwedstrijden. Iedere gemeente kan er wel andere voorwaarden aan stellen.

Grote schermen in de publieke ruimte, zoals op pleinen en in parken, zijn op een aantal plekken niet toegestaan. In andere gemeenten, zoals Rotterdam, valt dit onder de regelgeving voor evenementen. In dat geval is er een vergunning voor nodig en komen er veel strenge regels bij kijken, zoals testen voor toegang.