Kamerdebat: hoe pakt Nederland coronacrisis aan?

Veel partijen sturen hun fractieleider om het debat op het hoogste niveau te kunnen voeren. Vanmiddag lieten sommige fractieleiders al weten kritisch te zijn over de al dan niet te laat genomen maatregelen.

Volgens PVV-leider Wilders is het kabinet ’laks’ geweest en moet er veel meer gebeuren om verspreiding van het virus te voorkomen. Zo wil hij dat ook scholen sluiten en dat er een inreisverbod komt. „Wat het kabinet nu doet is spelen met mensenlevens.”

Gevolgen economie

D66-leider Jetten is blij dat er eindelijk ‘eenduidige maatregelen’ van kracht zijn. Hij wil wel opheldering over waarom scholen dan niet dicht hoeven. „En ik wil meer weten over de economische impact. We kunnen het ons niet veroorloven om hier laks in te zijn.’’

Vanmiddag kondigde het kabinet aan dat evenementen met meer dan 100 mensen verboden worden. Nederlanders met klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel ook koorts moeten thuisblijven en contacten mijden.