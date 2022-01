Schip maakt water na botsing bij kust IJmuiden, opvarenden gered

Het stuurloze schip Julietta D is drijvende in het windmolenpark Hollandse Kust Zuid, schrijft Kustwacht Nederland. Het schip drift nog altijd met ruim drie knopen, meldt de Reddingsdienst.

Hulpdiensten uitgerukt

Om de opvarenden van de boot te redden zijn twee reddingsboten uitgevaren om hulp te bieden. De Kustwacht meldde dat er ook twee helikopters zijn gestuurd naar de plek waar het schip water maakt. Een derde reddingshelikopter kwam over uit België. De reddingsoperatie van het personeel werd bemoeilijkt door de hoge golven als gevolg van storm Corrie. In het gebied komen golven tot wel zes meter hoog voor.

Over wat er precies is gebeurd kon de Kustwacht nog niets zeggen.

Het schip was vanuit Duitsland onderweg naar Amsterdam en vaart onder Maltese vlag. De locatie van de aanvaring is ongeveer 32 kilometer ten westen van IJmuiden, meldt de Reddingsdienst. Het schip zou in botsing zijn gekomen met een ander schip, de Pechora Star. De toestand op de Pechora Star is volgens de Kustwacht ’stabiel’.

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952

Storm Corrie

Storm Corrie beukt maandag op de Nederlandse kust. Bij IJmuiden werden werd maximale windstoten gemeten van 110 kilometer per uur.

Storm Corrie raast maandag over Nederland. Voor piloten die vliegen van en naar Schiphol is het landen en stijgen extra uitdagend.