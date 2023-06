Tieners doden moederzwaan en eten het op: ’Dachten dat het een eend was’

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP / Mauritius Images GmbH

NEW YORK - Drie tieners hebben in de Amerikaanse staat New York een moederzwaan gedood en opgegeten. Ook de vier pullen werden meegenomen. Volgens de politie hadden de jongeren verklaard dat ze dachten dat het een eend was. Dat meldt de New York Post.