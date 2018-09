Veel doden in Nigeria door gevechten

Militante moslims, vermoedelijk leden van de islamitische sekte Boko Haram, vielen vrijdag een legerpatrouille aan in de noordoostelijk gelegen stad. De militanten kwamen uit een moskee en bestookten de militairen met granaten. De opstandelingen zouden burgers hebben gebruikt als menselijk schild, zei een legerofficier.

Honderden inwoners ontvluchtten de stad en durfden pas zondag terug te keren naar hun veelal verbrande huizen.

Sinds 2009 zijn al vele honderden mensen omgekomen toen Boko Haram met zijn strijd begon voor een onafhankelijke islamitische staat in het noorden van Nigeria.

De sekte is samen met andere moslimgroeperingen uitgegroeid tot de belangrijkste bedreiging voor de stabiliteit in Nigeria, de belangrijkste olieproducent van Afrika. Nigeria strijdt in het noorden tegen islamitische opstandelingen, terwijl in de zuidelijke en olierijke Nigerdelta militanten actief zijn die zeggen te vechten tegen uitbuiting en onderdrukking.