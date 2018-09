Naam: Rianne Swierstra

Leeftijd: 32 jaar

Beroep: Eigenaresse RIANNE S – seksuele accessoires

Relatie: Ja ik woon samen in Amsterdam.

Kinderen: Nee, daar wacht ik nog even mee

Favo website: Net-a-porter.com

Vrouwelijke eigenschap: vrouwelijke intuïtie

Meer schoenen, kleding, vakanties, geld? Nee, als er iets is waar ik meer van zou willen hebben is het ’tijd’. Vooral deze week kan ik wel wat extra tijd gebruiken.

Dag 6

Vandaag is het vrijdag, mijn favoriete dag van de week. Waarom weet ik trouwens niet. In ieder geval niet omdat het bijna weekend is, want ik werk ook op zaterdag. Overigens meestal wel vanuit huis. Een extra uurtje slapen, laptop op de bank, zaterdag-kranten in de buurt en niet teveel ‘inkomende’ emails;)Vandaag en morgen worden in ieder geval twee lange werkdagen.

Gisteravond ben ik met een vriendin gaan eten in het leuke restaurant G. WPA te AMS waar mijn lieve vriend chef is , dus vanavond genoeg energie om er tegenaan te gaan. Het voordeel van een stad als Amsterdam is dat iedere avond geschikt is om even de stad in te gaan en donderdag is stiekem veel leuker dan vrijdag.

Om het toch een beetje sociaal te houden heb ik vanavond een skype ‘date’ gepland met een lieve Belgische vriendin. Ik heb jarenlang in België gewoond en ik mis mijn lieve vriendinnen daar, vooral nu ik het zo druk heb en niet zo maar op en neer naar België kan. Dan is Skype ideaal.

Gelukkig staat er vandaag ook een stukje creativiteit op het programma. Ik werk aan een ontwerp voor een nieuwe vibrator. Vanaf de eerste tekening tot eindproduct duurt tenminste een half jaar en is vooral een kwestie van heel veel prototypen maken en ja..testen. Gelukkig heb ik een heel goed testteam. Dit zijn allemaal leuke vrouwen, mijn Alice’s in Wonderland die het leuk vinden om zo af en toe een nieuwe vibrator te proberen. Zo hoop ik dat jullie je ook voelen ‘Alice's in Sexyland’.

55% van de samenwonende vrouwen is ontevreden over haar seksueel leven en dat is in veel gevallen nergens voor nodig. Veras je partner eens met een spannend setje of koop een leuke mini vibrator. Deze laatste zijn geen concurrentie voor een man, integendeel. Het blijkt dat vrouwen die regelmatig zichzelf seksueel verwennen juist veel meer zin in seks met hun parter krijgen. En zo’n mini vibrator kun je er trouwens ook gewoon bij hebben tijdens de seks. Dus waar wachten jullie nog op Alice’s. Op naar de wonderlijke wereld van de erotische speeltjes (zie rianne-s.com voor allerlei mooie winkels) en laat je verleiden!

Liefs

Rianne S