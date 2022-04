Voor wie de regen en kou zat is: na het weekend keert de lente terug

Voor het zo ver is: komende dagen is het echter nog regenachtig met 9 tot 13 graden en later in de week wordt het met 7 tot 9 graden zelfs nog wat kouder. „Na het weekend zorgt een zuidoostelijke wind voor een flinke temperatuurstijging. Maandag kan het 16 tot 19 graden worden. Het zuiden en oosten maken goede kans op maxima van 20 graden en dan is het warm lenteweer. Als het ook in De Bilt 20 graden wordt dan zou dat voor het eerst zijn dit jaar”, aldus Matthijs van der Linden van Weeronline.

„Bij het warmere weer kunnen we ook flinke zonnige perioden verwachten. Er zijn ook enkele wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Ook dinsdag hebben we lenteachtige temperaturen en kan het in het binnenland 20 graden worden.”

Later in de week is het waarschijnlijk minder warm met kans op enkele buien, maar hoe het weer zich precies ontwikkeld is nu nog onzeker. „Het lijkt er niet op dat we weer terug gaan naar het frisse en natte weer van deze week”, aldus Van der Linden.