Onvrede over haperend asielbeleid Broekers-Knol

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie verdedigt deze week het asielbeleid. Tot nu toe vertoont ze nog geen daadkracht, zeggen critici in de Kamer. Ⓒ ANP

Den Haag - VVD’er Ankie Broekers-Knol (72 jaar) leek afgelopen zomer met pensioen te gaan, na jarenlang senaatsvoorzitter te zijn geweest. Niemand had kunnen bevroeden dat de deftige geboren Leidse met parelketting en bijbehorend accent – nog een politieke rol van betekenis zou gaan spelen. Tot premier Rutte in juni besloot haar staatssecretaris van Justitie te maken. Maar tot nu toe zien bronnen in de coalitie nog niet hoe de Nederlandse ijzeren dame een en ander vlot gaat trekken. Komende week verdedigt zij tijdens de justitiebegroting het fel bekritiseerde asielbeleid.