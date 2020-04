Meeste verdachten aanslag De Telegraaf blijven vast

De inhoudelijke behandeling van het dossier dat door politie en justitie Puurs is genoemd startte in de week voor de overheid de eerste ingrijpende coronamaatregelen nam. Daardoor zijn veel rechtszaken komen stil te liggen. Waaronder die van de aanslag op De Telegraaf. Het dossier is aan de verdachten voorgehouden, maar aan de pleidooien van hun raadslieden kwam de rechtbank niet meer toe.

De advocaten stelden woensdag dat omdat er geen zicht is op voortzetting op korte termijn de voorlopige hechtenis moet worden geschorst. De rechtbank ging slechts in een van de pleidooien in deze redenatie mee. Voor de overige verdachten geldt dat de rechters vinden dat het algemeen belang zwaarder moet wegen dan dat van de verdachten en dat ze daarom achter slot en grendel horen te blijven.

Gaus I. wel vrij

Alleen verdachte Gaus I. komt tijdelijk op vrije voeten. Hij wordt verdacht lid te zijn geweest van een criminele organisatie, witwassen, heling van een Mini Cooper en valsheid in geschrifte. Omdat de man last heeft van luchtwegklachten, wat in deze tijden van corona precair is, laat de rechtbank hem wel tijdelijk uit de cel. Over de overige verdachten stelt de rechtbank het volgende:

,,De inhoudelijke behandeling van de strafzaak van verdachte is aangevangen maar konden geen voortgang vinden vanwege de beperkingen die sinds 15 maart 2020 gelden in verband met het coronavirus. Op dit moment is niet duidelijk tot wanneer die beperkingen van kracht blijven. De rechtbank zal zich echter inspannen om, zodra bekend is vanaf welke datum zittingen weer min of meer op de gebruikelijke wijze kunnen plaatsvinden, de inhoudelijke behandeling van de zaken in de onderzoeken Wheeling/Puurs op de kortst mogelijke termijn na die datum in te plannen.”