Verwarring rond belastingaangifte: gratis of niet?

Knops zei in een debat dat het in de toekomst mogelijk zou zijn dat burgers moeten betalen voor digitaal inloggen bij de overheid om belastingaangifte te doen. Dat zorgde direct voor commotie bij Kamerleden. VVD-Kamerlid Lodders reageerde woest: „Belastingaangifte moet gratis zijn voor ondernemers én burgers.”

Nergens begrip

Niemand leek er begrip voor te hebben. „Betalen om aangifte te doen is onwenselijk”, zei D66-Kamerlid Van Weyenberg. „Bizar dat je geld moet betalen om met de overheid zaken te doen”, vond zijn SP-collega Leijten. „Hoe verzint hij het?”, vroeg PvdA-Kamerlid Nijboer zich af.

De Kamer was al geïrriteerd omdat bedrijven vanaf begin dit jaar geconfronteerd worden met kosten om aangifte te doen. Zij moeten daarvoor ’eHerkenning’ aanschaffen. Dat is een dienst om in te loggen bij de overheid om daarna onder meer belastingaangifte te kunnen doen.

Maar over dat inlogsysteem was meteen al veel te doen. Zo bleek dat er binnen de Belastingdienst zelf al verzet was tegen het gebruiken van eHerkenning, kunnen zo’n 60.000 bedrijven het inlogmiddel helemaal niet aanschaffen en zijn er lange wachttijden bij het aanschaffen. Daardoor moest de Belastingdienst tienduizenden bedrijven al uitstel geven voor hun aangifte.

eHerkenning kopen

Maar de grootste steen des aanstoots zijn de kosten om eHerkenning te kopen: bedrijven moeten daar 30 à 45 euro per jaar voor betalen. Een Kamermeerderheid van VVD, D66, SP, PvdA en CU keerde zich daar eerder al tegen. Knops debatteerde gisterochtend onder meer over dit heikele punt met de Kamer en liet zich toen ontvallen dat het inloggen bij de overheid, en dus doen van aangifte, burgers mogelijk ook geld zou gaan kosten. „Op dit moment kunnen burgers gratis inloggen”, zei Knops. „De vraag is of dat in de toekomst zo blijft.”

Later in het debat zei de CDA-minister nog dat hij dat ’op korte termijn’ niet zag veranderen, maar de geest was op dat moment al uit de fles. In de loop van de avond zag Knops zich genoodzaakt via Twitter de zaken recht te zetten: „Voor de goede orde: mensen betalen nu niet voor het doen van belastingaangifte en gaan dat in de toekomst ook niet doen als het aan mij ligt.”Achter de schermen klinkt dat er vanuit kabinetskringen was aangedrongen op verduidelijking.