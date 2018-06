Vrouw voor veel geld opgelicht via Facebook

De vrouw kreeg een privébericht op Facebook waarin een man zich voordeed als advocaat en notaris. Hij vertelde de vrouw dat er een familielid in Afrika was verongelukt en dat zij een bedrag van 4,5 miljoen euro zou erven. Hiervoor moest ze wel eerst wat geld overmaken voor de administratiekosten.

De vrouw heeft de afgelopen weken diverse keren geld overgemaakt, in totaal enkele tienduizenden euro's, maar zij kreeg toch argwaan en deed na overleg met haar bank aangifte van oplichting. Van een verongelukt familielid was geen sprake en de advocaat/notaris was in rook opgegaan.