Neerlandicus kraakt Koningslied

"Onvoorstelbaar", noemt Daniëls het aantal fouten in de tekst in Pauw & Witteman. "Zo'n lied kunnen we niet aanbieden aan onze nieuwe koning."

Het koningslied werd vrijdagochtend gepresenteerd en met tamelijk veel cynisme ontvangen. Componist John Ewbank maakte de muziek, die is uitgevoerd door het Metropole Orkest en andere musici. Voor de tekst zijn bijdragen van het publiek gebruikt.

Kritiek was er zowel op die tekst ('Schokkend', volgens Wim de Bie) als op de melodie en op de clip. Bovendien vonden twitteraars het nummer verdacht veel lijken op Paradise van Coldplay.

Bekende en onbekende Nederlanders twitteren zich ook zaterdag nog een slag in de rondte. Inmiddels circuleren al heel wat parodieën en zijn er al enkele alternatieve composities in de maak, onder andere van twee Utrechtse studenten en van een groepje rond schrijver Daan Windhorst en Thijs van Otterloo, de zoon van arrangeur Rogier.

!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");