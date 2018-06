Van Brenk (Abvakabo) doet oproep aan kabinet

Kabinet, werkgevers en vakbonden waren er ook vrijdagavond niet in geslaagd een zorgakkoord te sluiten. Abvakabo deed daarna een eindbod en stelde een deadline voor het kabinet op 12.00 zaterdagmiddag. Van Brenk zei zaterdag dat ze geen handtekening onder het sociaal akkoord zet als er 65.000 banen verloren gaan in de thuiszorg.

De 18 bij de FNV aangesloten bonden vergaderen zaterdagmiddag over het sociaal akkoord, waarin kabinet, vakbeweging en werkgevers anderhalve week geleden afspraken maakten over onder meer de WW en het ontslagrecht.

Van Brenk zegt dat in haar voorstel de 0,3 procent van de totale loonsom in de thuiszorg beschikbaar komt om het dreigende banenverlies in de zorg te voorkomen. In het laatste kabinetsvoorstel verdwijnen volgens haar nog altijd 65.000 banen. Van Brenk denkt dat in haar voorstel niemand ontslagen hoeft te worden.