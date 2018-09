Cyberaanval op KLM

Klanten van KLM kunnen door de storing sinds donderdagavond laat niet online boeken of inchecken. Het is nog altijd onduidelijk hoe lang dat gaat duren. De luchtvaartmaatschappij roept reizigers op eerder naar de luchthaven te komen zodat zij daar kunnen inchecken. Bij de incheckbalies is extra personeel ingezet.

Volgens KLM hebben de computerproblemen vooralsnog niet geleid tot vertragingen of uitval van vluchten. Eerder deze week kampte American Airlines met een computerstoring, waarvan de oorzaak nog onduidelijk is, waardoor vele honderden vluchten niet door konden gaan.

Slachtoffer

KLM houdt passagiers via onder meer Twitter en Facebook op de hoogte van de ontwikkelingen. Via die kanalen kunnen ook passagiers geholpen worden die in tijdnood dreigen te komen doordat zij niet via de website hebben kunnen inchecken. Een woordvoerder liet aan het begin van de avond weten dat KLM al ongeveer de helft meer vragen had binnengekregen via social media dan op een doorsnee dag. Precieze aantallen kon hij niet noemen.

De afgelopen weken waren verscheidene banken in Nederland het slachtoffer van zogenoemde DDoS-aanvallen. Daarbij wordt een grote hoeveelheid dataverkeer naar servers gestuurd, waardoor die tijdelijk onbereikbaar worden. Ook spoorbedrijf NS kreeg zo'n aanval te verduren. Of KLM in navolging van bijvoorbeeld ING, ABN Amro en NS aangifte gaat doen, kon de woordvoerster nog niet zeggen.