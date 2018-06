Buurt geschokt na moord op activist

Slachtoffer Ahmad Mola Nissi was in eigen land een van de oprichters van een separatistische verzetsgroep. Hij woonde in Den Haag en werd woensdagmiddag doodgeschoten aan de Jan van Riebeekstraat, niet ver van treinstation Den Haag Centraal.

„Het is verschrikkelijk dat zoiets gebeurt in een gewone straat op een gewone dag”, reageerde Krikke na een bijeenkomst in een buurtcentrum. Daar kwamen volgens haar woordvoerder enkele tientallen mensen naartoe om gevoelens en verhalen met elkaar te delen.

De politie pakte na de fatale schietpartij in de buurt een man op. Over die verdachte is nog niets bekendgemaakt.