Jongetje overlijdt na val uit raam in Wageningen

Het ongeluk gebeurde zondagmiddag rond 17.15 uur aan de Generaal Foulkesweg, meldt Omroep Gelderland. De jongen is in ’de basisschoolleeftijd’, over de precieze leeftijd doet de politie geen uitspraak.

Hoe de jongen uit het raam is gevallen, is niet bekend. De politie meldt dat na onderzoek kon worden vastgesteld dat er van een misdrijf geen sprake is.