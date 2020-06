Man gezocht voor zedenincident Roden: ’Slachtoffer krijgt zorg’

Via Burgernet wordt gevraagd te zoeken naar een man in Roden met stoppelbaard en zongebruinde huid, bruin haar, een zwarte fiets met fietstassen, een bruine bodywarmer, en een blauw T-shirt.

De politie meldt dat het incident maandag rond 17.00 uur plaatsvond aan de Geluklaan. „We doen onderzoek en zoeken getuigen.”

Aanvankelijk werd op Burgernet opgeroepen om 112 te bellen, maar inmiddels vraagt de politie het algemene nummer (0900-8844) te bellen met tips, of wanneer iemand privé-camerabeelden heeft.

Slachtoffer

De zoektocht is maandagavond opgeschaald. „Aanvankelijk zochten we alleen in Roden zelf, maar inmiddels is het zoekgebied uitgebreid naar een straal van tien kilometer om het dorp heen”, zei een politiewoordvoerder. „Voor het slachtoffer is zorg geregeld.”