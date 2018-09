WUZmail: Een spoedklus van vijf dagen?

Als we haar bellen, krijgen wij, gelukkig, een vriendelijk persoon ergens in het zuiden van het land aan de telefoon. Zelfs bij 112 geeft haar telefoon een in gesprektoon. Met een mobiele telefoon kan zij niet omgaan. Dat deed mijn vader, maar die is dus helaas overleden. Drie keer heeft de KPN bij moeder gekeken wat er aan de hand is. De vierde keer krijg ik te horen dat er een spoedklus van gemaakt is. Dit kan wel vijf dagen duren, werd ons gezegd Dank u, KPN, voor deze spoedklus. Tamelijk onbegrijpelijk. Zeker als je bedenkt dat mijn moeder hartpatiënt is en zij dus vijf dagen lang geen noodnummer kan bellen als ze hartproblemen krijgt.

I. uit den Bogaard, Haarlem