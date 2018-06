Koningslied afgebrand op Twitter

andreweststrate: Tien seconden onderweg en ik ben al vier keer overleden

dijkshoorn (Nico Dijkshoorn) Ik ben voor een milde steniging van iedereen die aan deze wanstaltige troep heeft meegewerkt en nog gaat meewerken. #koningslied

LamyaeA: Mijn droom voor Nederland is dat het Koningslied ongedaan wordt gemaakt.

Nynke: 'Ik hou je veilig zolang als je leeft'?!?! DAT IS VERTAALD ENGELS, IDIOTEN!!! #koningslied

SigridInterieur: Het idee om een koningslied te maken was goed. Dat alleen.

vincent313: Elk volk krijgt het koningslied die het verdient.

OlafvM: 'Koningslied is gelanceerd 'Mooi zo, enkeltje Alpha Centauri en niet meer naar omkijken.

Mfgr: Nieuwe uitdaging: kun je het #koningslied helemaal uit luisteren zonder te kotsen? Mij is het nog niet gelukt.

Wimdebie (Wim de Bie): De tekst van het Koningslied is schokkend. We leven in een open inrichting.

Raceinc: Dit krijg je met laffe compromissen: NIEMAND vindt EN emo-bagger EN knuffelmocro-rap leuk. #koningslied

LBarkhuysen: De eerste daad van W.A. als-'ie koning is, is de schrijvers en artiesten uitnodigen voor een drijfjacht op de Kroondomeinen. #Koningslied

inbreker: Preventietip! Wanneer je niet wilt dat ik op bezoek kom, moet je dit heel hard afspelen #koningslied

Toch zijn er ook een positieve reacties te vinden, al is deze groep fors in de minderheid op Twitter:

doekleterpstra (Doekle Terpstra): Mooi hoor dat #Koningslied. Fraaie compilatie van stemmen en muziekgenres. Nederland kan los, meezingen maar!!

GlennisFans: Ik vind het koningslied wel mooi maar het lijkt alsof we met z'n alle voor hem moeten gaan zorgen ofzo, hij zou ook voor me oma kunnen zijn

dsMirjam: We moeten ook altijd wat te zeiken hebben, hè?! Nou weer over het #koningslied. Weet je wat: ik vind het gewoon mooi!

DorotheVos: #Koningslied Mooi geworden, leuke mix van stijlen, artiesten en tekst die mij wel raakt! http://youtu.be/hlRn6oBwWY

ArieRuijer: Ik heb alle collega's opgetrommeld en we staan nu, met de hoed in de hand, uit volle borst het #koningslied mee te zingen. Ontroerend mooi.