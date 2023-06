Gruwelzaak in Kamerik: jonge vrouw 15 jaar uitgebuit en ingezet als slaaf

De jonge vrouw, van wie de exacte leeftijd nog onbekend is, werd afgelopen dinsdag bevrijd toen de politie, gemeente en Nederlandse Arbeidsinspectie op de stoep stonden. Bij die inzet waren ruim veertig mensen betrokken.

Sinds 2008 werd het slachtoffer door de 53-jarige verplicht om te werken in het bedrijf, zonder dat ze betaald werd. De Arbeidsinspectie spreekt van ’lange werkdagen’ en ’inperkingen van de persoonlijke vrijheid’. „De vrouw werd bovendien door de verdachte onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest op het terrein van het bedrijf van de verdachte. De stacaravan waarin het slachtoffer verbleef was niet brandveilig, zodat het College van B&W van Woerden heeft besloten de stacaravan per direct te sluiten”, aldus de Arbeidsinspectie.

Schok

„Het is een buitengewoon verdrietige situatie. Het is heel heftig dat dit kan plaatsvinden en dat mensen elkaar zoiets aandoen”, aldus de Woerdense burgemeester Victor Molkenboer tegenover RTV Utrecht. „De vrouw is opgevangen op een geheim adres en maakt het naar omstandigheden goed.”

Volgens de burgemeester zijn er nog veel onduidelijkheden rondom de zaak. Zo is het onbekend hoe de hulpdiensten de vrouw op het spoor kwamen. Om wat voor bedrijf het precies ging, is ook een raadsel. „Het enige dat ik wel weet is dat het niet om een boerenbedrijf gaat”, aldus Molkenboer.

De woning van de verdachte en twee andere panden op het terrein in Kamerik zijn doorzocht. Daarbij zijn onder meer administratie, laptops en tablets in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op een geldbedrag.

De Arbeidsinspectie benadrukt dat het onderzoek naar de aard en omvang van de uitbuiting in volle gang is.