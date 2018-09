Automobilist gepakt voor dood 15-jarige Zoë

Zoë Coolen werd woensdagmiddag dodelijk geraakt bij het oversteken van de Oude Rijksweg Noord in Susteren. Een 25-jarige man uit Echt zou daar schuldig aan zijn.

Het jonge slachtoffer was een leerling van het Connect College in Echt . Daar werd met grote verslagenheid gereageerd op het verlies van Zoë. "Ze was een vrolijke, spontane en opgewekte leerling die midden in het leven stond. Veel te vroeg is ze uit ons midden weggerukt."