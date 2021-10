Miljoen zorgmedewerkers krijgen 385 euro bonus

Een deel van de zorgverleners krijgt het geld uitgekeerd via de werkgever, een ander deel via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In totaal was 720 miljoen euro beschikbaar.

De grootste groep medewerkers die een bonus krijgt, bestaat uit verplegers, verzorgers en medewerkers uit de thuiszorg. Ook ziekenhuispersoneel en mensen in de gehandicaptenzorg krijgen een aanzienlijk deel van de bonussen. De rest van het geld, ongeveer een vijfde, gaat naar bijvoorbeeld de jeugdzorg, medewerkers van huisartsen en de geestelijke gezondheidszorg.

Volgens De Jonge krijgen de zorgverleners voor half november het geld overgemaakt. Zo kunnen ze de bonussen nog dit jaar uitkeren, denkt hij. Dat garandeert hij niet helemaal, want formeel moeten de werkgevers en de SVB de bonus binnen vijf maanden uitkeren.

De bonussen worden uitgekeerd voor werk dat is verzet tussen oktober vorig jaar en 15 juni dit jaar. Vorig jaar kregen zorgmedewerkers ook al een bonus voor de periode daarvoor. Toen ging het om 1000 euro netto.