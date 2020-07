Indiase zakenman over straat met gouden mondkapje

Kurhade, een zakenman uit de stad Pune in het westen van India, versiert zich naar eigen zeggen graag met gouden sieraden, inclusief een armband, ketting en ringen die hij aan elke vinger van zijn rechterhand draagt. Hij kwam op het idee om een gouden mondmasker te bestellen, omdat hij een andere man had gezien met een zilveren.

„Het is een dun masker met kleine poriën die me helpen ademen”, zegt de ondernemer tegen AFP. „Ik weet niet zeker of het efficiënt is om me tegen het coronavirus te beschermen, dus ik neem ook andere voorzorgsmaatregelen.”

Lockdown

In India, dat het dragen van een mondmasker heeft verplicht, zijn nu al 650.00 besmettingen met het coronavirus bevestigd, meldt Nieuwsblad. Het Aziatische land ging op 25 maart in lockdown en versoepelde de coronamaatregelen sinds midden mei. Binnenlandse vluchten en treinverbindingen werden hervat en kantoren en openbare markten gingen opnieuw open.

Sinds 1 juni werden echter 458.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. In verschillende streken van het land werden dan ook nieuwe lockdowns ingevoerd, onder meer in de miljoenensteden Bombay en Chennai. Tot nu bezweken in India al 18.655 mensen aan COVID-19.