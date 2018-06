Italiaanse parlementariërs kiezen president

Oud-vakbondsleider en oud-Senaatsvoorzitter Franco Marini (80) is genoemd als favoriet. Maar of hij het ook wordt, is de vraag. Hij haalde in de eerste ronde woensdag niet de benodigde 672 stemmen. Woensdagmiddag volgt een tweede ronde.

De partijtoppen van de centrumlinkse PD van Pier Luigi Bersani, de centrumrechtse PDL van Silvio Berlusconi en de SC van demissionair premier Mario Monti zijn voor Marini. De PD is echter intern verdeeld over Marini. Veel PD'ers vinden hem te katholiek.

Een complicerende factor is dat de presidentsverkiezingen nauw verweven zijn met de vastgelopen kabinetsformatie. Na de parlementsverkiezingen in februari is het nog steeds niet gelukt om een nieuwe regering te vormen. Dit terwijl Italië zwaar gebukt gaat onder de economische crisis.