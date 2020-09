Leidse onderzoekers: medische richtlijn oorzaak ’opiatenepidemie’

Zogeheten opiaten zijn in veel gevallen in de plaats gekomen van lichtere pijnstillers, zoals ibuprofen en diclofenac. Door groeiend gebruik doen zich ook vaker complicaties voor, zoals vergiftiging. In een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports pleiten de onderzoekers voor aanpassing van de richtlijn. Ze spreken van een ’opiatenepidemie’, die dringend moet worden tegengegaan.

Dahan, Lijfering en Rosendaal signaleerden de toename vorig jaar al, maar toen konden ze die nog niet verklaren. Uit nader onderzoek concluderen ze dat de richtlijn het probleem is.

Volgens de onderzoekers gebruikten in 2017 meer dan een miljoen mensen in Nederland een opiaat. In datzelfde jaar namen ziekenhuizen 2200 patiënten op met een opiaatvergiftiging.