Man bekent moord op vrouw in Oosterwolde

Eerder deze week werd bekend dat de zaak tegen een 37-jarige man die ook verdachte was, is geseponeerd. Hij heeft 2 maanden vastgezeten.

De 33-jarige verdachte zat al in de gevangenis toen hij werd aangehouden voor de moord op mevrouw Heijltjes. Hij zat toen vast omdat hij een winkel aan de Trambaan in Oosterwolde probeerde te overvallen. Het OM verdenkt de man van nog meer overvallen. Ook deze misdrijven heeft hij bekend, aldus justitie.

Het onderzoek naar de verdachte is nog in volle gang. Het OM onderzoekt of de man ook met andere onopgeloste overvallen of inbraken in buurt van Oosterwolde in verband kan worden gebracht.

De verdachte mocht sinds zijn arrestatie alleen contact hebben met zijn advocaat. Deze beperkingen zijn na zijn bekentenis opgeheven. 24 april verschijnt de verdachte voor de raadkamer bij de rechtbank in Leeuwarden.

Met de bekentenissen van de man lijkt een aantal incidenten in Oosterwolde te zijn opgelost. In Oosterwolde (ruim 10.000 inwoners) vonden in een korte periode meerdere incidenten plaats: de moord op Marijke Heijltjes, een schietpartij met dodelijke afloop, overvallen en meerdere drugsgerelateerde aanhoudingen.

Eerder scheidde de politie alle zaken van elkaar. ,,Met de kennis van nu blijken sommige zaken toch met elkaar te maken te hebben'', zei een politiewoordvoerder. De politie benadrukt dat de verdachte in de moordzaak van Marijke Heijltjes niet in verband kan worden gebracht met de dodelijke schietpartij.