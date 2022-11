Vrees voor ’stad des doods’ niet ongegrond: ’Russen hebben Cherson vol mijnen gelegd’

De Oekraïense autoriteiten waarschuwden er al voor toen de stad nog in Russische handen was: „Moskou probeert Cherson te veranderen in een stad des doods.” En nu de stad ook echt heroverd is, blijkt hoe ze dat in de praktijk hebben gebracht. Op de wegen richting Cherson staan elke 10 meter waarschuwingsborden voor de aanwezigheid van mijnen. En wat al is opgegraven, ligt op stapels langs de kant van de weg.

„Omdat de Russische troepen de terugtrekking gepland hebben, hadden ze meer tijd om mijnen te leggen en om een goede aanvoerketen te regelen voor de explosieven zelf”, zegt Tymur Pistriuha, hoofd van de ngo Oekraïense Ontmijners Associatie, aan de Britse krant The Guardian. „We kunnen nu nog geen voorspellingen doen, omdat de ontmijningsprocedure nog maar net is begonnen. Maar de regio van Cherson kan de plek met de meeste achtergelaten mijnen in het land zijn, en spijtig genoeg kan Oekraïne heel binnenkort eerste staan in de wereldranglijst van meeste burgerslachtoffers door mijnen.”

Voor deze oorlog stond Oekraïne al op de vijfde plaats, door het grote aantal mijnen in het oosten van het land.

Ontmijners

Om het gevaar ongedaan te maken wacht een werk van maanden of zelfs jaren, voorspellen Oekraïense ontmijners. „Wegen, akkers, bruggen, huizen, gebouwen... De Russen hebben overal waar ze konden mijnen gelegd”, zegt Oleksandr Valeriiovitsj, die voor het Oekraïense leger ontmijnt, in dezelfde krant. „Ik heb nog nooit zoiets gezien.” Ook in de Zwarte Zee, waar de rivier Dnipro even verderop in uitmondt, liggen veel mijnen.

Lees verder onder de foto

President Volodimir Zelenski bezocht de heroverde stad zaterdag nog. Hij drukte de burgers toen op het hart om voorzichtig te werk te gaan en niet op eigen houtje op verkenning te gaan in verlaten gebouwen.

De ontmijners waarschuwen ook voor „vlindermijnen”, die nogal op speelgoed lijken en daardoor extra gevaarlijk zijn voor kinderen die ze toevallig ontdekken. Ze zijn ook niet toegestaan volgens het internationaal recht.