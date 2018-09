Tijd voor ons tentje

Langzaam maar zeker gaan we het geloven; de winter is eindelijk voorbij. We kunnen dus plannen maken voor de zomervakantie. Voor iedereen die dit jaar de caravan, vouwwagen of tent wil pakken en vast wat voorpret wil beleven, zijn de ANWB Kampeerdagen. De beurs wordt gehouden op 20 en 21 april in Ouderkerk aan de Amstel.