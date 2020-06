’Ruinerwold-verdachte Josef B. eet weer’

Dat zegt zijn advocaat Yehudi Moszkowicz tegen RTL Boulevard. Waarom de 59-jarige B. zijn hongerstaking heeft beëindigd, is niet duidelijk.

Eerder meldde het Dagblad van het Noorden al op basis van anonieme bronnen dat B. gestopt was met de hongerstaking. Er kwam toen geen bevestiging van zijn advocaat. De verdachte zit nog steeds vast in het Pieter Baan Centrum. Daar wordt onderzocht of B. mentaal wel op orde is en zodoende toerekeningsvatbaar. De Oostenrijker zou weigeren mee te werken aan de observatie.

„Mijn cliënt is het überhaupt niet eens met zijn vervolging. Hij zegt dat wat hij heeft gedaan niet meer is dan het uitvoeren van zijn geloofsovertuiging”, zei Moszkowicz eerder.

