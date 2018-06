Temperaturen omlaag

Zaten we woensdag nog op maxima die in het zuiden opliepen naar 23 graden, vanaf vandaag gaat daar een graad of 10 vanaf. Het is deze donderdag vrij zonnig en later ontstaan stapelwolken. Het blijft overwegend droog. Wat opvalt, is de wind. Die wakkert stevig aan uit het zuidwesten. Aan zee waait het hard, windkracht 7. Er zijn uitschieters mogelijk tot 80 km per uur. De wind kan bij vlagen verraderlijk uit de hoek komen. Vanavond luwt de zuidwester. Er volgen enkele buien. Komende nacht is het 4 graden.

Morgen is de stroming naar het noordwesten gedraaid en krijgen we een kouder weertype. Dat is vooral merkbaar in de temperaturen. Het wordt morgen ondanks zon en wolken op de Wadden bijvoorbeeld maar een graad of 6. In het binnenland komt het kwik op 11 à 12 graden. De wind is noordelijk.

In de nacht naar zaterdag kan het landinwaarts tot een graadje vorst komen. In het weekeinde is het overwegend droog en schijnt vaak de zon. Zaterdag liggen de maxima op een graad of 13, zondag wordt het weer iets warmer met 11-16 graden. De wind verlaat dan langzaam de koude hoek. In de nachten ligt het kwik eerst nog rond nul in het binnenland.

Begin volgende week is de stroming weer zuidwestelijk. Het wordt dan wat wisselvalliger maar de temperaturen lopen iets op naar waarden tussen 12 en 17 graden.