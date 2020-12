Blok geeft mensenrechtenprijs aan transgender vrouw in Armenië

Martirosyan is oprichtster en voorzitter van de Right Side Human Rights Defender NGO. Dankzij het werk van deze organisatie hebben volgens het ministerie de LGBTI-gemeenschap en sekswerkers in Armenië een gemeenschapscentrum gekregen. Ook krijgen ze nu meer ondersteuning.

„Lilit gaf nooit het geweldloze pad naar verandering op, zelfs niet toen ze doodsbedreigingen kreeg. Keer na keer hield ze vast aan dat sprankje hoop en stond ze op om haar waarden te verdedigen. Hopelijk helpt deze prijs Lilit om haar strijd voort te zetten”, aldus minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

De Armeense kreeg de prijs donderdag van Blok tijdens een digitale ceremonie. Aan de prijs is een bronzen beeld en een bedrag van 100.000 euro verbonden om het mensenrechtenwerk van de winnaar voort te zetten. Een inheemse feministe uit Guatemala en een arts uit Soedan waren de andere kanshebbers voor de prijs.