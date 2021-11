Agenten protesteren in Brussel en Zaventem en dreigen met ’enorme overlast’

Enkele honderden vakbondsleden trekken wandelend door de stad. Verschillende belangrijke verkeersaders zijn afgesloten en dat zorgt voor monsterfiles. De politiebonden zijn boos over stukgelopen loononderhandelingen en de versobering van een oudedagsregeling.

Stiptheidsacties

Bij de luchthaven in Zaventem worden stiptheidsacties gehouden. Nederlanders die een vlucht moeten halen worden geadviseerd om een half uur eerder te komen. Een woordvoerster van Brussels Airport laat aan De Telegraaf weten dat de overlast tot nu toe beperkt is.

„Maar de acties kunnen nog worden uitgebreid”, waarschuwt de zegsvrouw. „Voor passagiers die last hebben van de acties is het erg vervelend. We hebben wel begrip voor de boodschap. De politie heeft te weinig capaciteit en door corona zijn er meer taken bijgekomen.”

Wegblokkades bij snelwegen

Politiebonden zijn van plan om tot het einde van het jaar iedere dag acties te organiseren. Ze dreigen met enorme overlast voor het wegverkeer door controles en wegblokkades te organiseren rond snelwegen. De protesten zijn maandag begonnen bij de viering van Koningsdag in de St-Michiels en St-Goedelekathedraal in Brussel. Op respectloze wijze hebben boze agenten de gepensioneerde koning Albert en koningin Paola uitgejoeld.