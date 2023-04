Minister Hoekstra: ’In totaal honderd Nederlanders geëvacueerd uit Soedan’

Hoekstra bedankt internationale partners voor de hulp bij de evacuaties. Vooral Jordanië is hij dankbaar, omdat Nederland vanuit dat land kon opereren om Nederlanders in veiligheid te brengen. In totaal zijn nu vier Nederlandse evacuatievluchten uitgevoerd, de laatste was in de nacht van maandag op dinsdag.

Eerder deze maand braken er zware gevechten uit in Soedan tussen het regeringsleger en milities in hoofdstad Khartoem. Ook buiten de hoofdstad wordt op verschillende plaatsen gevochten.