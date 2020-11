Corona en diabetes: Fred lag binnen een half uur op de ic

Fred heeft een eigen grafisch mediabedrijf. Veel van zijn zaken beklinkt hij tijdens etentjes in restaurants. „Ik ging wel drie keer per week uit eten. Voordat ik in het ziekenhuis belandde woog ik 118 kilo. Toch was mijn conditie redelijk goed, vond ik. Ik liep en fietste veel.”

Ongerust

Op zondag 15 maart kijkt Fred, die dan een tikje verkouden is, naar toenmalig minister Bruins die op de televisie aankondigt dat de horeca dezelfde dag nog dichtgaat. De vrouw van Fred vindt dat haar man wat zwaar ademt. Zelf heeft Fred nergens last van. Toch is zijn vrouw ongerust en ze komen maandag bij een triage-tent bij het ziekenhuis in Gouda. „Mijn temperatuur was 38,5 graden en het zuurstofgehalte in mijn bloed was 60. Dat dit boven de 95 moest zijn, wist ik toen niet”, zegt Fred.

"’Morgen heeft u een zwarte auto nodig’"

Binnen een half uur speelt zich het volgende af: er wordt tegen de ondernemer gezegd dat hij zal worden gehaald met een rolstoel. „Doe me een lol”, antwoordt Fred. „Ik voel me niet beroerd.” Fred verwacht bij een arts te komen, maar wordt meteen de ic ingerold. Al het personeel staat van onder tot boven in beschermingspakken. ’We denken dat het binnen korte tijd heel slecht met u zal gaan. We willen u in slaap brengen zodat we u beter kunnen beademen’, wordt hem gezegd. „Heeft u wel de juiste persoon voor u?”, werpt Fred nog tegen.

De medische staf probeert de coronapatiënt te overtuigen dat er snel actie moet worden ondernomen. „Kan dat allemaal niet morgen. Ik heb vanmiddag nog drie afspraken”, vraagt Fred. „Morgen heeft u misschien een zwarte auto nodig”, is het antwoord. Fred pleegt een telefoontje naar zijn vrouw om haar te informeren en afscheid te nemen. Langzaam telt hij terug terwijl hij in slaap wordt gebracht.

Nieren

Nog geen twee uur later vallen de nieren van Fred uit. Hij krijgt de inmiddels bekende en gevaarlijke bloedstolsels die zwaardere coronapatiënten vaak hebben. In zijn schouder en been. Een kleine maand later, zeventien dagen op de ic en vijf dagen op de verpleegafdeling, wordt de man uit Oudewater weer wakker. Veertien kilo lichter en danig verzwakt. Er wordt gestart met het dialyseren van de nieren, want die werken dan nog niet. Een lang revalidatietraject volgt.

Inmiddels gaat het een stuk beter met Fred. „Maar het duurt wel langer dan ik dacht. Geestelijk heb ik nog moeite met wat er is gebeurd. Mijn longen zijn goed en de nieren werken weer. Mijn schouder doet nog steeds pijn. Ik heb ook wel bedacht dat ik meer moet doen aan een gezonde leefstijl, al geloof ik niet dat ik nóg een keer corona zo heftig zal doormaken. Ik ga nu naar de sportschool, ik fiets veel en heb ook veel gezwommen afgelopen zomer. Mijn voeding is ook anders, maar dat komt vooral doordat de horeca dicht is.”

Bewegen

Dr. Gijs Goossens, onderzoeker aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum: „Ontzettend goed dat Fred meer is gaan bewegen en gezonder is gaan eten.” Onlangs heeft Goossens namens de wetenschappelijke Europese Associatie voor de Studie van Obesitas nog contact gehad met de WHO om het belang van een gelijktijdige aanpak van de corona- én obesitasepidemie te benadrukken.

„Covid-19 is voorlopig niet weg. Nú beginnen met een gezondere leefstijl kan het lichaamsgewicht, de bloeddruk en suikerspiegel verlagen én het immuunsysteem verbeteren. Daardoor wordt de kans op een ernstig ziektebeloop en IC-opname na infectie met het coronavirus verlaagd.”