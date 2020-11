Ⓒ Rene Bouwman

Het ziekteverloop van Covid-19 is ernstiger bij mensen die overgewicht hebben. Ook is de overlevingskans kleiner. De nu 58-jarige Fred van Schaik was tijdens de eerste coronagolf niet alleen te zwaar; hij was ook diabetespatiënt. Mede door die combinatie kreeg het virus hem flink te pakken, al had hij zelf niets in de gaten.